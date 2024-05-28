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الثلاثاء، 28-05-2024 02:30 م

اليرموك: 33.9٪ نسبة الاقتراع لغاية الساعة الواحدة ظهرا في انتخابات اتحاد الطلبة

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الوكيل الاخباري- أعلن عميد شؤون الطلبة في جامعة اليرموك – الناطق الإعلامي لانتخابات اتحاد الطلبة في دورتها الـ 29 الدكتور معتصم شطناوي، أن نسبة الاقتراع على مستوى الجامعة ولغاية الساعة الواحدة ظهرا بلغت  33.9٪.اضافة اعلان


وأضاف أن العملية الانتخابية تجري ومنذ بدء عملية الاقتراع وفق ما هو مخطط لها من حيث الاجراءات التي تضمان تحقيق النزاهة الانتخابية بأقصى معاييرها، موجها شكره لكافة الجهود المبذولة من كوادر الجامعة التدريسية والإدارية ووسائل الإعلام ومراقبي المركز الوطني لحقوق الإنسان والهيئة المستقلة للانتخاب، وكافة الجهات التي تتعاون مع جامعة اليرموك لانجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الطلابي.

وأشاد شطناوي بتعاون الطلبة في جميع كليات الجامعة سواء أكانوا مرشحين أو ناخبين مع لجان الاقتراع، في مشهد يؤكد روح المسؤولية الوطنية التي يتحلى بها طلبة جامعة اليرموك، وحرصهم على التنافس الشريف لما فيه مصلحة الجسم الطلابي في الجامعة.

 




 

 


 

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