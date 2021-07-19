الإثنين 19-07-2021
الوكيل الاخباري

نسب الإشغال في فنادق البحر الميت ما بين 60-65%

درجة الحرارة تلامس الـ 40 في بعض أحياء العاصمة

اليعقوب حول الاستثمار في العراق: لا تتأخروا فالفرص متاحة للآخرين

اعتداءات متكررة على خطوط المياه في البادية الشمالية

انخفاض طفيف على الحرارة في أول أيام العيد

الصين مستعدة للعمل يدا بيد مع الأردن

مستوطنون يقتحمون الأقصى في يوم عرفة

عرض وثيقة بمناسبة الذكرى الـ 70 لاستشهاد الملك عبدالله الأول

تفاصيل مشوقة يرويها ابن أكبر متقدم للتوجيهي في الكرك.. فيديو

التربية تعلن عن رابط التسجيل لبرنامج الفاقد التعليمي لطلبة المدارس

الإثنين، 19-07-2021 02:32 م

اليعقوب حول الاستثمار في العراق: لا تتأخروا فالفرص متاحة للآخرين

image


الوكيل الإخباري - دعا نقيب المقاولين المهندس أحمد اليعقوب المقاولين إلى استثمار الفرص التي اتاحتها القمة الثلاثية الاردنية العراقية المصرية، للمقاول الاردني لدخول السوق العراقي.اضافة اعلان


جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته النقابة مع رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي، بحضور عدد من المقاولين تم خلاله مناقشة تصدير المقاولات الى العراق بناء على توصيات القمة الثلاثية الاردنية العراقية المصرية.

واضاف اليعقوب أن هناك العديد من المقترحات لضمان حقوق المقاول الاردني من بينها "النفط مقابل البناء" او ان يتم الدخول الى السوق العراقي تحت مظلة وزارة الاشغال العامة والاسكان.

واشار الى ان عدد من المقاولين الاردنيين دخلوا الى السوق العراقي وحققوا نجاحات هناك، خاصة وان هناك ترحيب عراقي بالمقاول الاردني، واعتراف بالتصنيف الاردني للمقاولين، وسيتم معاملتهم معاملة المقاول العراقي عند الدخول لتنفيذ عطاءات في العراق.

وشدد اليعقوب على ضرورة عدم التأخر لاستغلال الفرصة المتاحة كونها متاحة للاخرين كما هي متاحة للمقاول الاردني والاسراع للمنافسة في تنفيذ المشاريع في العراق .

ومن جانبه اكد السنافي على ضرورة ترجمة العلاقات الاخوية بين البلدين، ومن اشكال ذلك مساهمة المقاول الاردني في تنفيذ المشاريع في العراق اسوة بالمقاولين الصينيين والاتراك.

واشار ان عوائد النفط العراقي الاستثنائية تساهم في اعادة بناء البنية التحتية في العراق واعادة اعماره بشكل كبير.

ولفت ان 28 مكتب هندسي اردني لديهم مشاريع في العراق، وان عدد من المقاولين الاردنيين يعملوا هناك.

واستعرض امين سر النقابة فؤاد الدويري ابرز النقاط المتعلقة بقطاع المقاولات في البيان الختامي للقمة الثلاثية ، والتي تركز على قطاع الاسكان والبنى التحتية، ومشاريع الطاقة والريط الكهربائي ونقل النفط الخام بين الدول الثلاث، ومشرع المدينة الاقتصادية الاردنية العراقية، واقامة شراكات بين المستثمرين والمقاولين في الدول الثلاث.

ودار خلال اللقاء نقاش استعرض فيه مقاولون تجاربهم في العراق، ومطالبهم لتسهيل دخول السوق العراقي والدخول في مشاريع جديدة هناك.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Dead-Sea-Tourism-1

نسب الإشغال في فنادق البحر الميت ما بين 60-65%

خطوط مياه

اعتداءات متكررة على خطوط المياه في البادية الشمالية

الصين

الصين مستعدة للعمل يدا بيد مع الأردن

الاول

عرض وثيقة بمناسبة الذكرى الـ 70 لاستشهاد الملك عبدالله الأول

c9397859-146d-4423-8925-2c4b4da708af

تفاصيل مشوقة يرويها ابن أكبر متقدم للتوجيهي في الكرك.. فيديو

التربية والتعليم

التربية تعلن عن رابط التسجيل لبرنامج الفاقد التعليمي لطلبة المدارس

أخبار متعلقة
213568 (1)

بخيت: لجنة لتحسين منظومة البيئة الاستثمارية

9d55dd04-c4ee-4d17-86a8-587c13e20c59

الفراية يؤكد على أن مد جسور التعاون مع العراق يأتي بتوجيهات ملكية مباشرة

e

زواتي وكريم يبحثان الربط الكهربائي بين الأردن والعراق

onlinepayment

بحث إمكانية تقديم حلول لتعزيز المدفوعات الإلكترونية للجامعة الأردنية

OIL

العراق يجدد اتفاقية تزويد الأردن بالنفط

مها العلي

وزير الصناعة تؤكد ضرورة استكمال إجراءات المدينة الصناعية مع العراق