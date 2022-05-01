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الأحد، 01-05-2022 11:44 ص

اليوم الأحد الأطول بعدد ساعات الصيام منذ بداية رمضان في الأردن

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الوكيل الإخباري - مع قرب انتهاء شهر رمضان المبارك، ووفقاً لإمساكية الشهر في الأردن، فإن صيام اليوم الأحد 1 أيار، 29 رمضان، هو الأطول بعدد ساعات الصيام. 

وتبيّن الامساكية، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن صيام اليوم الأحد يصل إلى 15 ساعة ودقيقة، حيث كان أذان الفجر تمام الساعة 04:23 دقيقة، ويحين موعد أذان المغرب في تمام الساعة 07:24 دقيقة. 

ومن المقرر أن تعقد لجنة الاهلّة في دائرة الإفتاء العام في المملكة مساء اليوم اجتماعها لرصد هلال شوال، لبيان إذا ما سيكون يوم غدٍ الاثنين أول أيام عيد الفطر السعيد، أو المتمم لشهر رمضان المبارك. 

وكان مركز الفلك الدولي أكد على أن رؤية الهلال مستحيلة اليوم، وعليه أعلنت عدة دول من بينها السعودية أن يوم غدٍ الاثنين أول أيام العيد السعيد.

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