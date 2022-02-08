اليونيسف تقدم للأردن 1.3 مليون جرعة من مطعوم شلل الأطفال

الوكيل الاخباري - تسلمت وزارة الصحة دعما من اليونيسف بقيمة 1.3 مليون جرعة من مطعوم شلل الأطفال، وأجهزة لحفظ ونقل المطاعيم، وذلك ضمن الدعم المقدم للبرنامج الوطني للتطعيم لدى الأطفال والأمهات، والتي تنفذه الوزارة في المراكز الصحية ومواقع تقديم الخدمة الصحية للحد من انتشار الامراض لجميع الأطفال في الأردن مجانا.

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وتضمن التبرع المقدم من اليونيسيف بتسليم الوزارة مليون و300 الف جرعة مطعوم شلل أطفال فموي، و4 غرف تبريد، و150 ثلاجة، و1000 جهاز مراقبة حرارة لقياس سلسلة التبريد، و 10 فريزرات، لتعزيز السعة التخزينية و توفير المطاعيم في المراكز الصحية المنتشرة في جميع أنحاء الأردن بالمستوى المطلوب.



وثمن أمين عام وزارة الصحة لشؤون الرعاية الصحية الأولية والأوبئة رائد الشبول، الشراكة الحقيقية مع منظمة اليونيسف ودعمها المتواصل لبرنامج التطعيم الوطني الذي ساهم ويساهم بشكل كبير في رفع القدرات والوصول الى التغطية الصحية اللازمة لتقديم المطاعيم لجميع الأطفال الأردنيين واللاجئين السوريين ومن هم على أرض المملكة، للحفاظ على صحة أطفالنا والحد من انتشار الأمراض.



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