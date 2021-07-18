اليونيسف والمياه والري تطلقان إطار رصد مياه نظيفة ومرافق صحية للجميع

الوكيل الاخباري -

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أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ووزارة المياه والري، إطارا لرصد وإعداد التقارير خاص بـ "مياه نظيفة ومرافق صحية للجميع"؛ من أجل ضمان الأمن المائي للجميع، خاصة وأن الأردن هو ثاني أكثر بلدان العالم فقرا في مصادر المياه؛ ما قد يعرّض آلاف الأشخاص إلى خطر عدم تلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه.ويُقدم هذا الإطار لهدف التنمية المستدامة 6 وهو "مياه نظيفة ومرافق صحية للجميع"، وفق بيان صادر عن اليونيسف، اليوم الأحد، الدعم للحكومة لإدارة الأمن المائي؛ وسيدعم قدرات الرصد وإعداد التقارير للوزارة وشركائها، كما سيعزز التعاون المشترك بين القطاعات داخل الهيئات الحكومية المختلفة.