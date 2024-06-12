امانة عمان ترد على موقع الوكيل - فيديو

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - نفى الناطق باسم أمانة عمّان ناصر الرحامنة تعرض عامل وطن لضربة شمس في العاصمة عمان .



واوضح لموقع الوكيل الاخباري ان الفيديو الذي تم نشره الوكيل الاخباري لاصابة عامل الوطن كانت بسبب سقوطه عن سلم ادى لاصابته .



واشار الرحامنة ان الامانة تابعت تفاصيل الخبر الذي نشر عبر موقع الوكيل واطمأنت على صحة العامل وهي جيدة حالياً، كما قررت السماح له بالمغادرة الى منزله اليوم لينال قسطاً من الراحة .



وفي وقت سابق قال شهود عيان لموقع الوكيل الاخباري ان عامل الوطن سقط بالشارع اثر تعرضه لضربة شمس اثناء العمل حيث اسعفه زميله وعلى الفور وصلت كوادر الدفاع المدني الى الموقع وعملت على اسعافه .

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