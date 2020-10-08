امانة عمان تعلن اغلاقات وتحويلات في عدد من شوارع العاصمة اعتبارا من اليوم

الوكيل الاخباري - اعلنت امانة عمان انها ستقوم وبالتعاون مع إدارة السير اعتبارا من مساء اليوم الخميس ٢٠٢٠/١٠/٨ ولغاية صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٣ بإغلاق مقطع من شارع عبدالله غوشة وهو المقطع الممتد من تقاطع السابع ولغاية فندق جينيفا ما قبل اشارات عبدالله غوشة .

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وبين مدير دائرة عمليات المرور المهندس محمد الفاعوري، أن هذه الأعمال تتطلب إغلاق نفق السابع للسير القادم من شارع المطار واستخدام الطرق البديلة المبينة أدناه للوصول الى شارع مكة :



عبر نفق البنك العربي ما بعد وزارة الخارجية وصولا لتقاطع النهضة باتجاه تقاطع الثامن وصولا لتقاطع الشعب باتجاه شارع مكة .



عبر جسر الملكة زين الشرف باتجاه تقاطع النهضة وصولا لتقاطع الثامن او عبر جسر الملكه زين باتجاه اشارات دير غبار ( الملكة زين ) والانعطاف يسارا وصولا الى تقاطع السادس.



القادم من تقاطع الثامن وتقاطع السادس باتجاه شارع عبدالله غوشة، سيتم تحويل السير على مدخل شارع عبدالله غوشة يمينا باتجاه شارع شهداء الحرم الابراهيمي ولغاية دوار جينيفا والعودة لشارع عبد الله غوشة .



