امتحان الشامل ينطلق في 7 آب

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أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة الأستاذ الدكتور عبدالله سرور الزعبي عن انتهاء فترة التسجيل لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الصيفية لعام 2021 وذلك مع نهاية دوام يوم الخميس الموافق 8/7/2021 .وقال الدكتور الزعبي إن عدد الطلبة المسجلين للتقدم في هذه الدورة بلغ (13115) طالب وطالبة من (51) كلية جامعية، وحكومية، وخاصة، وعسكرية، ووكالة الغوث وهو الأكبر عددا منذ ١٥ عاما ، في حين بلغ عدد التخصصات التي ستخضع للإمتحان (157) تخصصا دراسيا.وأعلن الدكتور الزعبي مواعيد الامتحانات العملية لهذه الدورة التي تبدأ يوم السبت الموافق 7/8/2021 وتنتهي يوم الاثنين الموافق 16/8/2021.اما مواعيد التقدم للأوراق النظرية لهذه الدورة فقال الدكتور الزعبي إن موعد الورقة الأولى سيكون يوم السبت والأحد الموافق 21-22/8/2021 وموعد الورقة الثانية سيكون يوم الثلاثاء والأربعاء الموافق24-25/8/2021 في حين سيكون موعد الورقة الثالثة يوم السبت والأحد الموافق 28-29/8/2021.وأشار الدكتور الزعبي ان الجامعة بدأت عملية التدقيق على بيانات الطلبة المشاركين في الدورة منذ انتهاء التسجيل وستستمر عملية التدقيق لغاية نهاية الاسبوع القادم.كما أشار الدكتور الزعبي الى أن الدورة الحالية للامتحان تعد من أكبر الدورات من حيث عدد المشاركين منذ سنوات ونظرا لارتفاع اعداد الطلبة المسجلين للامتحان بدورته الصيفية وتنفيذا لأوامر الدفاع، باشرت فرق العمل في الجامعة بالعمل على زيادة مراكز الامتحان العملي والنظري وإعادة جدولة مواعيد الامتحانات لتصبح يومين لكل ورقة وزيادة جلسات الامتحان لضمان سلامة الاجراءات في الامتحان و السلامة العامة.كما الزمت الجامعة كافة المشاركين من كوادرها بفعاليات الامتحان بضرورة تلقي مطعوم كورونا والتقيد التام بالبروتوكولات المعلنة من وزارة الصحة.