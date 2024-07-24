امتحان مزاولة مهنتي التمريض والقبالة القانونية 14 آب المقبل

الوكيل الإخباري- يعقد المجلس التمريضي الأردني امتحان مزاولة مهنتي التمريض والقبالة القانونية يوم الأربعاء الموافق 14 آب المقبل في الجامعة الهاشمية على جلستين، الأولى الساعة 10 صباحاً للتمريض والقبالة، والثانية الساعة الواحدة بعد الظهر للتمريض فقط، ويجب التواجد قبل موعد الامتحان بساعة.

اضافة اعلان

ودعا المجلس في بيان اليوم الأربعاء جميع الخريجين والراغبين في التقدم لامتحان المزاولة إلى الدخول إلى الرابط (https://licensureexam.jnc.gov.jo/JNC/User/Registration) على الموقع الإلكتروني للمجلس، مؤكداً ضرورة الالتزام بتعليمات وإرشادات الامتحان، وإحضار الأوراق الثبوتية وهي الهوية الشخصية، جواز السفر لغير الأردنيين، وهوية أبناء الأردنيات.









