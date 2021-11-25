امر دفاع جديد في الاردن اليوم لمواجهة جائحة كورونا

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - رجح مصدر مطلع ان يصدر اليوم الخميس أمر دفاع جديد، يتضمن اجراءات جديدة سيتم تطبيقها لمواجهة مستجدات جائحة كورونا، وزيادة عدد الاصابات والوفيات.



ووفق المصدر لموقع الوكيل الاخباري أن أمر الدفاع الجديد سيتضمن عدة اجراءات أبرزها اعتماد شهادة مطعوم كورونا (تتضمن الجرعتين) كشرط وحيد للعاملين ومراجعي جميع الدوائر الرسمية، ومنشآت القطاعين العام والخاص؛ وذلك اعتباراً من مطلع العام القادم 2022.

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