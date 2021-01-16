امين عام التربية للشؤون الإدارية والمالية تتفقد سير تكميلية التوجيهي في عجلون

الوكيل الاخباري -

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تفقدت الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة التربية الدكتورة نجوى قبيلات برفقة مدير تربية عجلون سامي شديفات اليوم السبت، قاعات امتحانات تكميلية الثانوية العامة في عدد من مدارس المحافظة.واكدت قبيلات خلال زيارتها لمدارس حطين المجتمعية الأساسية عين جنا وعجلون الثانوية للبنات وقلعة عجلون الأساسية على اهمية الاستمرار في تطبيق البروتوكول الصحي والاجراءات والاشتراطات الوقائية والصحية في القاعات حفاظا على سلامة الطلبة والمشرفين على سير الامتحانات .واشادت قبيلات بجهود الكوادر التربوية ورؤساء القاعات والمراقبين واللجان المشرفة على الامتحان ومتابعتهم لضمان اجراء الامتحانات بسهولة ويسر وتوفير الاحتياجات اللازمة.بدوره ثمن شديفات متابعات الأمين العام مع مديريات التربية والتأكيد على توفير البيئة الملائمة وجاهزية القاعات لعقد الامتحان، وتوفير مستلزمات التدفئة وكل المستلزمات الصحية من كمامات ومعقمات وأجهزة قياس الحرارة وغيرها.واشادت مديرة مدرسة حطين ربيعه المومني بالنهج الميداني الذي تتبعه الوزارة للاطلاع على ارض الواقع على سير الامتحان ومجرياته واستقبال الملاحظات والاستفسارات من الطلبة والمجتمع المحلي.