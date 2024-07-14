امين عام سلطة المياه يؤكد على ضمان استدامة التزويد المائي لمجموعة المطار الدولية

الوكيل الاخباري - بحث أمين عام سلطة المياه المهندس وائل الدويري اليوم الاحد 14 تموز 2024 مع الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة المطار الدولي( الشركة المسؤولة عن ادارة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي) نيكولا دفيليير بحضور مساعد الأمين العام عمر سلامة ورئيس إدارة علاقات الجهات الحكومية والشؤون الإدارية أمجد المجدوبة أوجه التعاون المشترك خاصة في مجالات تعزيز التزويد المائي والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة للزراعة داخل المطار وتنفيذ حملات ترشيد وتوعية ضمن الجهود المتواصلة لتوفير المياه الصالحة للشرب مواجهة أثار التغير المناخي وتعزيز جهود المحافظة على المياه .

اضافة اعلان



وأشار الأمين العام الى الواقع المائي في المملكة والجهود المبذولة من قبل قطاع المياه في تأمين المواطنين والمرافق الخدمية في جميع مناطق المملكة خاصة الاستثمارات الوطنية مشددا على ان الحكومة تولي الشراكة مع القطاع الخاص أهمية قصوى لتشجيع الاستثمار وتأمينها بكافة الاحتياجات بكفاءة مؤكدا على استعداد سلطة المياه من خلال شؤون الاعلام والاتصال بالتعاون وتنفيذ برامج توعوية وحملات توعية لمستخدمي المطار من المسافرين للتعريف بالتحديات المائية والجهود المبذولة في توفير المياه بنوعية عالية المستوى تضاهي الدول المتقدمة إضافة الى استخدام افضل التقنيات الحديثة في مجال التزويد المائي والأجهزة الموفرة للمياه والاستفادة من المياه المعالجة لغايات الري داخل المطار .