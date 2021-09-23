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الخميس، 23-09-2021 11:19 م

امين عام وزارة الشباب يرعى اختتام فعاليات دورة صيانة الحاسوب

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الوكيل الاخباري - رعى امين عام وزارة الشباب الدكتور حسين الجبور، اليوم الخميس، فعاليات دورة صيانة الحاسوب التي نظمها مركز إعداد القيادات الشبابية، بحضور 20 مشاركاً ومشاركة من موظفي الوزارة الشباب، والتي استمرت على مدار خمسة ايام.

وأكد الجبور أهمية عقد الدورات التدريبية بشكل مستمر للعاملين مع الشباب، بهدف رفع المستوى المعرفي، ومواكبة التطورات الحديثة التي يعيشها العالم، مشيراً إلى أن هذه الدورة أقيمت لبناء قدرات الموظفين ونقلهم إلى مستويات فنية ومعرفية أفضل.

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