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الخميس، 19-01-2023 11:59 ص

امين عمان: المواطن سيلمس نتائج ملفتة بخصوص أزمة السير في عمّان

ازمة سير (9)


الوكيل الإخباري - أمين عمان يوسف الشواربة أن المواطن سيلمس نتائج ملفتة بخصوص أزمة السير داخل حدود العاصمة، بعد تطبيق استراتيجية الأمانة خلال عام 2023 بالتوسع في خطة رفع كفاءة النقل العام ودخول 114 حافلة جديدة خلال الشهر الجاري حيز العمل وتعزيزها بـ 114 أخرى عند توريدها من قبل الشركة المصنعة.

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وأضاف الشواربة خلال مناقشة لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة، أن الطلب على خدمات الباص السريع تشهد ارتفاعا بالأرقام، حيث استخدم الباص خلال شهر تشرين الأول من العام الماضي مليون و400 ألف مواطن وخلال بداية عام 2023 استقل الباص 700 ألف مواطن.


وفيما يتعلق بتسعيرة خدمات النقل العام، قال إن الملف يعاد النظر به مرارًا من خلال الجهة المعنية بين الانخفاض والارتفاع، ويتم إجراء تغييرات عليها ضمن حدود معينة.


وشدد الأمين على دعم الأمانة جميع سبل انتشار المركبات الكهربائية، من خلال تركيب نقاط شحن في مناطق العاصمة، وهناك توجه بتوفير الخدمة ضمن 40 نقطة جديدة خلال المرحلة المقبلة.

 




 

 


 

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