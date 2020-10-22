انباء عن السماح بصلاة الجمعة غداً

الوكيل الاخباري- مجدي الباطية -

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رجحت مصادر مطلعة بأن الحكومة ستسمح بإقامة صلاة الجمعة خلال الحظر الشامل يوم الجمعه بشروط واحترازات سيعلنها وزير الأوقاف خلال المؤتمر الصحفي بعد قليل .واعلنت الحكومة عن إيجاز صحفي لوزيري الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة علي العايد والأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، وأمين عام وزارة الصحة لشؤون الأوبئة والأمراض السارية مسؤول ملفّ كورونا الدكتور وائل الهياجنة، قرابة الساعة الثالثة في رئاسة الوزراء، للحديث عن آلية تنفيذ حظر التجول الشامل يوم غد الجمعة الموافق 23 من الشهر الحالي، وإعلان أمريّ الدفاع 19 و20.