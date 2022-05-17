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الثلاثاء، 17-05-2022 05:15 م

انتخابات اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين 11 حزيران المقبل

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة الإدارية المؤقتة لاتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، برئاسة الدكتور سالم الدهام، دعوة الهيئة العامة للاتحاد المسددين لالتزاماتهم المالية حتى 30 تشرين الثاني 2021، إلى اجتماع طارئ لانتخاب هيئة إدارية جديدة، وذلك عند الحادية عشرة من صباح السبت 11 حزيران المقبل، في المركز الثقافي الملكي.

وقال الدهام في بيان صادر عن الهيئة الإدارية المؤقتة للاتحاد: " تقرر فتح باب الترشيح لانتخاب الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية وأعضاء لجنة العضوية قبل أسبوعين من موعد الاجتماع، اعتباراً من يوم الأحد 22 أيار، وحتى السبت 28 أيار الحالي، ما بين الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثالثة عصراً".

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