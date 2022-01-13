الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 01:25 م

انتخابات المقاولين في 25 آذار المقبل

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الوكيل الإخباري - خاطبت نقابة المقاولين وزير الأشغال العامة والإسكان بمواعيد اجتماعات الهيئة العامة للنقابة واجراء الانتخابات خلال العام الحالي (2022).

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وقرر مجلس النقابة إجراء الانتخابات لعضو المجلس عن الفئة السادسة في شباط القادم.


وكما قرر أن يكون آخر موعد لتسديد الرسوم لأعضاء الهيئة العامة الإثنين الموافق 28/02/2022، وان يكون الاجتماع الأول للهيئة العامة من الدرجة الخامسة ولغاية الدرجة الأولى يوم الجمعة الموافق 11/03/2022، وان يكون الاجتماع الثاني للهيئة العامة بمن حضر يكون يوم الجمعة الموافق 18/03/2022.
وبذلك يكون موعد الانتخابات يوم الجمعة الموافق 25/03/2022.


ويتخلل هذه المواعيد الإعلانات بالصحف المحلية وفتح باب الترشيح لمن يرغب بالترشح لمنصب نقيب المقاولين وأعضاء مجلس النقابة من الفئات الخامسة وحتى الأولى.

 




 

 


 

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