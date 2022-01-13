انتخابات المقاولين في 25 آذار المقبل

الوكيل الإخباري - خاطبت نقابة المقاولين وزير الأشغال العامة والإسكان بمواعيد اجتماعات الهيئة العامة للنقابة واجراء الانتخابات خلال العام الحالي (2022).

اضافة اعلان



وقرر مجلس النقابة إجراء الانتخابات لعضو المجلس عن الفئة السادسة في شباط القادم.



وكما قرر أن يكون آخر موعد لتسديد الرسوم لأعضاء الهيئة العامة الإثنين الموافق 28/02/2022، وان يكون الاجتماع الأول للهيئة العامة من الدرجة الخامسة ولغاية الدرجة الأولى يوم الجمعة الموافق 11/03/2022، وان يكون الاجتماع الثاني للهيئة العامة بمن حضر يكون يوم الجمعة الموافق 18/03/2022.

وبذلك يكون موعد الانتخابات يوم الجمعة الموافق 25/03/2022.



ويتخلل هذه المواعيد الإعلانات بالصحف المحلية وفتح باب الترشيح لمن يرغب بالترشح لمنصب نقيب المقاولين وأعضاء مجلس النقابة من الفئات الخامسة وحتى الأولى.