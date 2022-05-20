انتخابات نقابة أطباء الأسنان تشهد إقبالا جيدا

الوكيل الاخباري - بدأت عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة، انتخابات نقابة أطباء الأسنان في مجمع النقابات المهنية، بعمان و فروعه في إربد والكرك والعقبة، لانتخاب نقيب وأعضاء مجلس النقابة في الدورة ( 2022 - 2025 )، والتي تستمر حتى الثامنة من مساء اليوم.

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وقال نقيب أطباء الأسنان الدكتور عازم القدومي، الذي تستمر رئاسته للنقابة حتى انتهاء انتخابات اليوم والمرشح في الوقت ذاته لمنصب نقيب أطباء الأسنان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مراكز الاقتراع تشهد اقبالاً جيداً حيث بلغت حتى الساعة 12 ظهراً ما نسبته 25 % من الهيئة العامة التي يحق لها الانتخاب.



وأضاف، أن عدد المتنافسين على مركز النقيب اثنان هم الدكتور عازم القدومي والدكتور عمر القواسمي و 19 مرشحاً لعضوية مجلس النقابة ينقسمون لقائمتين، كل قائمة 9 مرشحين، بالإضافة لمرشح مركز القدس الموجود في القوائم كمرشح إجماع.

وأشار القدومي إلى أن 3595 طبيبا وطبيبة أسنان يحق لهم الانتخاب من أصل 10500 عضو بالهيئة العامة لنقابة أطباء الأسنان.



وكانت الهيئة العامة للنقابة، شكلت لجنة للإشراف على الانتخابات واختارت الدكتور عرفان سلطان رئيسا لها، وضمت 16 طبيب أسنان موزعين على مراكز الاقتراع في مجمع النقابات المهنية، وباقي المحافظات.