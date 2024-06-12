انتخاب الأردن رئيسا للجنة المؤازرين في منظمة الأمم المتحدة للسياحة

الوكيل الاخباري- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للسياحة عن انتخاب مدير عام هيئة تنشيط السياحة الأردنية الدكتور عبدالرزاق عربيات، رئيسا للجنة الأعضاء المؤازرين في المنظمة.

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وقالت المنظمة في بيان اليوم الأربعاء إن عربيات أظهر التزاما واضحا بتعزيز السياحة العالمية وتطبيق أفضل ممارسات السياحة المستدامة والشاملة.



من جانبه، تعهد عربيات بالعمل على توسيع قاعدة الأعضاء المنتسبين للجنة، وتعزيز التعاون بينهم، وترسيخ التنسيق لتحقيق مصالح اللجنة.



وقال، "سنعمل على توفير فرصة استثنائية للتعاون بشكل وثيق مع شركائنا على المستوى الدولي لتعزيز مكانة قطاع السياحة، وزيادة عدد الأعضاء المنتسبين، وتعزيز روح التعاون والابتكار داخل مجتمعنا.