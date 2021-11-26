الجمعة 26-11-2021
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الجمعة، 26-11-2021 07:30 م

انتخاب الأردن لرئاسة المجلس الدولي للزيتون للعام 2022

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الوكيل الاخباري - تم انتخاب الأردن لموقع رئاسة المجلس الدولي للزيتون للعام 2022.


وجاء ذلك خلال اجتماعات المجلس الدولي للزيتون التي عقدت في العاصمة الجورجية تبلسي اليوم الجمعة ، وتقرر عقد اجتماعات المجلس في الأردن حزيران المقبل بحضور الدول الأعضاء للمجلس.

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وقال وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ان انتخاب الأردن لهذا الموقع يدل على مدى احترام العالم لجلالة الملك عبدالله الثاني والشعب الأردني وعلى مناخ الأمن والأمان والانفتاح على العالم وتطور القطاع الزراعي في الأردن خاصة أن الأردن من الدول العشر الأولى في إنتاج زيت الزيتون والذي يصنف من أجود انواع الزيوت في العالم.

 

وبين الحنيفات ان وجود الأردن على رأس مجلس الزيتون الدولي يخدم التوسع في قطاع الزيتون ويتيح الفرصة لإيجاد اسواق تصديرية للزيت الأردني ويدعم التواصل الإيجابي بين أعضاء المجلس لخدمة القطاع الزراعي .

 

يشار إلى ان المجلس الدولي للزيتون ومقره مدريد هو منظمة حكومية دولية للدول المُصدرة أو المنتجة للزيتون أو المنتجات المشتقة من الزيتون ويضم المجلس في عضويته 17 دولة إضافةً إلى الاتحاد الأوروبي وهذه الدول تمثل ما قيمته أكثر من 98 بالمئة من الإنتاج العالمي للزيتون .

 




 

 


 

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