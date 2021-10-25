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الإثنين، 25-10-2021 01:04 م

انتخاب محامية أردنية في الشبكة الأورو-متوسطية للحقوق

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الوكيل الإخباري- انتخبت المنظمات الأعضاء في الشَّبكة الأورو-متوسطية للحقوق المحامية الأردنية لبنى دواني، عضوة في لجنتها التنفيذية للمرَّة الثَّانية على التَّوالي.اضافة اعلان


وقالت دواني انها كانت في الفترة الأولى من عضويتها المرجعية السِّياسية في الشبكة، وخصوصا بموضوع المساواة في النَّوع الاجتماعي وحقوق النِّساء، وتمَّ إقرار الاستراتيجية ووضع خطة عمل وإدخالها في جميع مجموعات العمل التابعة للشبكة.

وتضم الشبكة 65 منظمة حقوقية نشطة في 30 دولة أوروبية ومتوسطية، وتأسست سنة 1997، بعد إعلان مدينة برشلونة الاسبانية عام 1995، للمساهمة بتعزيز حقوق الإنسان والديموقراطية بإطار الشراكة الأورومتوسطية.

ورشَّحت مؤسسة ميزان للقانون المحامية دواني لهذا الموقع في الفترة الأولى والتي استمرَّت من عام 2018 -2021، حيث تقوم المؤسَّسات الأعضاء بانتخاب 12 شخصًا من شمال المتوسط وجنوبه، بما في ذلك رئيس الشبكة، ويتم تعيين أعضاء اللجنة التنفيذية بصفتهم مراجع سياسية لمجالات الاهتمام المختلفة للشَّبكة، ويمثلون بذلك حلقة الوصل بين اللجنة التنفيذية ككل ومجموعات العمل.

 




 

 


 

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