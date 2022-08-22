انتخاب هيئة إدارية جديدة لملتقى عفرا الثقافي بالطفيلة

الوكيل الاخباري - انتخبت الهيئة العامة لجمعية ملتقى عفرا الثقافي في الطفيلة، اليوم الاثنين، هيئة إدارية جديدة برئاسة الدكتور عدنان عواد، في حين تم انتخاب جهاد الحجاج نائبا للرئيس، وخالد الصوا أمينا للصندوق وجمال الربابعة أمينا للسر.



كما ضمت الهيئة الإدارية الجديدة في عضويتها إيمان العوران عضواً/ضابط ارتباط ومنسق الفعاليات والأنشطة و هدى الشباطات عضواً /مسؤولة مشغل الحرف اليدوية والتقليدية و خليل الخمايسة و المهندس خالد عباس القطامين ومنال العمايرة .

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