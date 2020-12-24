انتشار واسع للجيش على مداخل المحافظات الاردنية

الوكيل الاخباري -

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بدأت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الانتشار على مداخل ومخارج محافظات ومدن المملكة، وتفعيل نقاط الغلق بالمشاركة مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها القوات المسلحة، للحد من انتشار فيروس كورونا وتعزيز الإجراءات الأمنية للمحافظة على أمن وسلامة الوطن والمواطنين .وتهدف عملية الانتشار التي بدأت من مساء يوم أمس الأربعاء وتستمر حتى صباح يوم الأحد القادم، إلى ضمان تقيد المواطنين بالتعليمات الصادرة بتطبيق شروط السلامة العامة والمتعلقة بأزمة فيروس كورونا (التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات) وتطبيق كل ما يسهم في الحد من انتشار الفيروس، ومساندة الأجهزة الأمنية في تنفيذ الإجراءات الأمنية والوقائية المتبعة، والتي يتم تنفذيها بشكل دوري في كافة المناسبات .يشار أن قرار الحظر الشامل ليوم الجمعة يستثني الأشخاص المصرح لهم من قبل المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات الذين تقتضي طبيعة عملهم إدامة المرافق العامة للدولة.