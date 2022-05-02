انتعاش الحركة السياحية أول أيام العيد بالعقبة

الوكيل الاخباري- تشهد مدينة العقبة انتعاشا ملحوظا في الحركة السياحية وإقبالا كبيرا من الزوار المحليين والأجانب في أول أيام عيد الفطر.





وزادت نسبة الإشغال الفندقية لتصل إلى 94% في الفنادق ذات الخمس نجوم وحوالي 87% للفنادق ذات الأربع نجوم، وفقا لمفوض السياحة والبيئة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية نضال المجالي.



وقال المجالي، الاثنين، إن السلطة وضعت خطة متكاملة تهدف إلى استقبال الزوار وتوفير مختلف الخدمات الضرورية لهم وتسهيل دخولهم إلى المدينة عبر معبري وادي عربة ووادي اليتم، لافتا إلى أن السلطة ومن خلال دوائرها الخدماتية تقوم بمتابعة دائمة للخدمات على شواطىء خليج العقبة والتعاون مع الأجهزة الأمنية بهدف الحفاظ على سلامة الزوار الذين يرتادون تلك الشواطىء.



واستهل رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، نايف بخيت، ومحافظ العقبة محمد الرفايعة ومفوض المدينة والإقليم عبدالله النجادات ومفوض الشباب وريادة الأعمال رمزي الكباريتي ومدراء الأجهزة الأمنية في العقبة، صبيحة أول أيام عيد الفطر يرافقهم العميد الطبيب ماجد الصرايرة مدير مستشفى الأمير هاشم، بزيارة إلى جناح الأطفال في المستشفى وقدموا المعايدات والهدايا للأطفال الراقدين على أسرة الشفاء في المستشفى، مشيدين بجهود منتسبي هذا الصرح الطبي العريق.



كما زاروا معبر جنوب وادي عربة، مثمنين جهود كوادره بتقديم أفضل الخدمات واستقبال السياح القادمين عبر المعبر للعقبة خلال عطلة العيد للاستمتاع بالأجواء السياحية التي تقدمها مدينة العقبة رأس المثلث الذهبي، واستكملوا جولتهم بزيارة مركز خدمات المدينة والاستماع إلى إيجاز حول خطة عمل إدارة المدينة خلال عطلة العيد لإدامة المرافق والخدمات العامة كافة للزوار والسياح خلال العطلة كما زاروا غرفة عمليات السلطة والاطلاع على سير العمل فيها.



كما اطلعوا خلال جولتهم على سير العمل في مختبرات بن حيان التابعة لسلطة منطقة العقبة والخدمات التي تقدم فيها خلال العطلة في مجالات سلامة الغذاء والحفاظ على البيئة والغذاء تلبية لمتطلبات واحتياجات الجهات الرقابية ومؤسسات القطاع الخاص المعنية بشؤون سلامة الغذاء، مشيدين بالجهود المبذولة من قبل الكوادر خلال العطلة لضمان استمرار انسيابية حركة البضائع القادمة عبر موانىء العقبة.

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