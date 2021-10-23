انتقال مديريات من الإدارة المحلية لمبنىً جديد

الوكيل الاخباري - أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية المهندس حسين مهيدات انتقال عدد من مديريات الوزارة الإدارة المحلية إلى مبنىً جديد في الشميساني.



ووفق بيان للوزارة السبت، قال مهيدات إن مديرية تنظيم المدن والقرى، ومديرية المخطط الشمولي، ومديرية التنمية المحلية، ومديرية الرقابة على البلديات، وحدة ضبط الجودة، وحدة البرامج الدولية، ومشروع البنك الدولي للتكيف الاجتماعي، ومديرية الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة انتقلت إلى المبنى الجديد الكائن في الشميساني / شارع الشريف عبدالحميد شرف / بناية رقم (90) / خلف المستشفى التخصصي / مقابل مصر للطيران وبجوار أطلس للسيارات السياحية.

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