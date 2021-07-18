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الأحد، 18-07-2021 10:33 ص

بين عمان والزرقاء

انتهاء الأعمال في جزء من مشروع الباص السريع

باص
مشروع الباص سريع التردد


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الأحد، عن انتهاء الاعمال الدائمة في جزء من أعمال مشروع الباص سريع التردد، بين العاصمة عمان ومدينة الزرقاء، وذلك ضمن أعمال الحزمة الأولى من المشروع.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي وصل "الوكيل الإخباري"، أنها ستقوم بإعادة حركة السير إلى مسارب الأعمال الدائمة المنشأة حديثاً للسير القادم من الزرقاء باتجاه عمان للجزء الواقع ما بين إشارة المسلخ (الشارع المحاذي لمشاتل أمانة عمان الكبرى) إلى ما قبل منطقة الدفاع المدني، وذلك إعتباراً من مساء اليوم الأحد.

وبينت الوزارة، أن الأعمال في الموقع شملت إعادة انشاء الطريق بالكامل بثلاثة مسارب، مفصولة بجزيرة وسطية، بالإضافة إلى إنشاء مسارب خاصة بالباص سريع التردد وأعمال تصريف المياه، وكافة اعمال السلامة العامة والإشارات الارشادية والتحذيرية اللازمة، وفق أعلى المعايير الهندسية.

ودعت الوزارة، جميع المواطنين مستخدمي الطريق إلى التمهل والانتباه، والتقيد بأسس القيادة الامنة والاشارات التحذيرية، وتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وكوادر إدارة السير المركزية.

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