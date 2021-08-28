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انتهاء الفترة الرسمية لتقديم طلبات القبول الموحد

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السبت، 28-08-2021 11:52 م

انتهاء الفترة الرسمية لتقديم طلبات القبول الموحد

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الوكيل الإخباري - أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي، مدير وحدة تنسيق القبول الموحد ،مهند الخطيب، أن الفترة الرسمية لتقديم طلبات القبول الموحد للعام الجامعي 2021/2022 ، تنتهي عند الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم السبت الموافق 28 آب،ولا تمديد بعد ذلك.

وقال الخطيب بتصريحات اذاعية لحياة أف أم  :"بلغ عدد طلبات القبول الموحد للالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية المقدمة حتى مساء السبت أكثر من 73 ألف طلب".

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يذكر أن عملية تقديم طلبات الالتحاق الإلكترونية بالجامعات الأردنية الرسمية ،بدأت صباح الخميس الموافق 19 آب.


فيما وأكد مجلس التعليم العالي،مساء السبت، على عودة التعليم الوجاهي وعقد جميع الامتحانات في الحرم الجامعي في مؤسسات التعليم العالي لمختلف التخصصات والدرجات الجامعية، وذلك اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي القادم 2021 / 2022. 

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