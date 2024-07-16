انتهاء حملة رش بساتين الرمان في لواء الكورة

الوكيل الاخباري- أنهت مديرية زراعة لواء الكورة بالتعاون مع مديرية زراعة اربد، حملة رش بساتين الرمان في مناطق متعددة من اللواء.

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وقالت مديرية زراعة الكورة، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الثلاثاء، إن حملة رش بساتين الرمان تركزت على وادي الريان وجديتا، وشملت نحو 2500 دونم في لواء الكورة.



وذكرت المديرية، أنها وفرت كل ما يلزم من مبيدات حشرية وآليات ومياه وجميع الأمور الضرورية خلال حملة الرش؛ التي تهدف للوقوف إلى جانب المزارعين ودعمهم بشتى الوسائل وبحسب الإمكانيات المتاحة.



وثمن أصحاب بساتين الرمان في لواء الكورة، الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة ومديريتها في محافظة اربد في إنجاح الحملة وتذليل الصعاب على المزارعين.