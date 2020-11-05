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الخميس، 05-11-2020 08:44 ص

من خلال فروع بنك القاهرة

انتهاء صرف سلف متقاعدي الضمان اليوم

ساف
مبالغ نقدية أردنية


الوكيل الإخباري - ينتهي صرف سلف متقاعدي الضمان الاجتماعي، الخميس ، والبالغ عددهم حوالي 3 آلاف مستفيد، ويأتي ذلك من خلال فروع بنك القاهرة عمان .

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وقد بدأ صرف السلف الإثنين الماضــي، وفق ما أعلنت عنه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

وأكدت المؤسسة، في بيان صحافي سابق ، أن فروع بنك القاهرة عمان مستمرة باستقبال المتقاعدين حتى الخامسة والنصف مساء اليوم ، لاستلام مبالغ السلف، مبينةً أن المتقاعد الذي تقدم بطلب الحصول على السلفة سوف تصله رسالة نصيّة على هاتفه تتضمن رقم صرف لمراجعة أحد فروع بنك القاهرة عمان المعتمدة للصرف واستلام المبلغ.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أن 26 فرعاً لبنك القاهرة عمان فقط سوف يقوم باستقبال المتقاعدين لغايات صرف السلف وهي فروع البنك في محافظات ومناطق (الطفيلة، العقبة، الكرك، جرش، عجلون، اربد الرئيسي، حكما، بني كنانة، الرمثا، البيادر، ماركا، أبو علندا، الحرية، ياسمين، أبو نصير، طبربور، جبل الحسين، مأدبا، شارع بغداد، شارع الجيش، السلط شارع اليرموك، مكتب السلط، مرج الحمام، الهاشمي الشمالي، معان، المفرق).

ودعت المؤسسة متقاعديها ممن لهم سلف ووصلت لهم رسالة عبر هواتفهم إلى الالتزام بمراجعة فروع بنك القاهرة عمان المذكورة أعلاه وخلال الوقت المحدد لاستقبالهم لغايات صرف واستلام السلف.

 

 

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