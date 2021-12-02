انتهاء فترة إغلاق سوق المواشي في سحاب اليوم الخميس

الوكيل الإخباري - كشف مساعد أمين عام وزارة الزراعة للثروة الحيوانية المهندس علي أبو نقطة أنه سيتم مخاطبة أمانة عمّان لإعادة فتح سوق المواشي في سحاب بعد عدم رصد أي إصابة جديدة بالحمى القلاعية.

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وقال أبو نقطة لـ"الوكيل الإخباري"، إن مدة إغلاق السوق احترازيا انتهت اليوم الخميس، وسنخاطب الجهات المسؤولة لإعادة فتح السوق مجددا واستئناف عمليات بيع المواشي والتسهيل على المزارعيين ومربي المواشي.



وأضاف أن السوق خال حاليا من أي مواشي وذلك بعد انتهاء فترة الحجر للمواشي الموجودة فيه والتي استمرت 14 يوما، مشيرا إلى إجراء فحوصات مخبرية ولم يتم الكشف عن وجود أي حالة جديدة أو إصابات بالمرض.



وبيّن أن وزارة الزراعة قامت بتعقيم السوق وإعطاء المطاعيم للمواشي التي كانت في السوق قبل تسليمها لأصحابها بعد انتهاء الحجر، وتمديد فترة الإغلاق احترازيا.



وأوضح أبو نقطة أن هذا المرض لا ينتقل إلى الإنسان ولا يؤثر على صحته، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة في التعامل مع القضية كانت كفيلة بمنع انتشاره وعدم اكتشاف إصابات جديدة.



وأعلنت أمانة عمّان الكبرى، مطلع تشرين أول الماضي، إغلاق سوق بيع المواشي في منطقة سحاب، لمدة أسبوعين، بعد ثبوت الإصابة بمرض الحمى القلاعية في قطيع عجول بإحدى الخانات الملاصقة لسوق بيع المواشي.



وقالت الأمانة إن هذا المرض ليس له أي تأثير على الصحة العامة وأنها ستقوم بعمليات الرش والتعقيم خلال فترة الإغلاق.