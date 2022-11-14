انتهاء فترة الاعتراضات على جداول المرشحين الأولية لانتخابات غرف التجارة

الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب انتهاء الفترة المحددة للاعتراض على جداول المرشحين الأولية لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية 2022، وفقا لنظام غرف التجارة.

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وبينت الهيئة أن مجموع طلبات الاعتراض على الجداول الأولية قد بلغ (12) طلب اعتراض، تم قبول (1) طلبا واحدا، ورفض (11) طلب اعتراض، حيث جاء توزيع طلبات الاعتراض على الغرف التجارية كالتالي:

غرفة تجارة عمان (5)، وغرفة تجارة الزرقاء (1)، وغرفة تجارة العقبة (3)، وغرفة تجارة جرش (2)، وغرفة تجارة الرصيفة (1).



وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد نشرت على موقعها الالكتروني جداول المرشحين الأولية لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية 2022، بالإضافة الى نموذج طلب اعتراض على جداول المرشحين الأولية.