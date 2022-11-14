الإثنين 14-11-2022
الوكيل الاخباري

ما لا تعرفه عن ( G20 ) .. تسيطر على 80% من ناتج اقتصاد العالم و 75 % من صادراته

أول رد من حزب العمال الكردستاني بشأن تفجير اسطنبول الدامي

الأرصاد تكشف موعد انحسار الحالة الجوية وتتوقع منخفض جوي في هذا الموعد

اغلاق 57 منشأة غذائية في الزرقاء منذ بداية العام

أوبك تتوقع: الطلب على النفط سينخفض 100 الف برميل يومياً

المركزي: طرح الإصدار 15 من أذونات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار

الملك يزور مديرية الدفاع المدني ويطلع على جاهزيتها

حدادا على وفاة طلفاح.. الثقافة تُلغي الحفل الختامي لمهرجان الأردن المسرحي

العثور على جثة عشريني داخل محل قطع سيارات في القويسمة

انتهاء فترة الاعتراضات على جداول المرشحين الأولية لانتخابات غرف التجارة

الإثنين، 14-11-2022 03:12 م

انتهاء فترة الاعتراضات على جداول المرشحين الأولية لانتخابات غرف التجارة

001


الوكيل الإخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب انتهاء الفترة المحددة للاعتراض على جداول المرشحين الأولية لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية 2022، وفقا لنظام غرف التجارة.

اضافة اعلان


وبينت الهيئة أن مجموع طلبات الاعتراض على الجداول الأولية قد بلغ (12) طلب اعتراض، تم قبول (1) طلبا واحدا، ورفض (11) طلب اعتراض، حيث جاء توزيع طلبات الاعتراض على الغرف التجارية كالتالي:  

 

غرفة تجارة عمان (5)، وغرفة تجارة الزرقاء (1)، وغرفة تجارة العقبة (3)، وغرفة تجارة جرش (2)، وغرفة تجارة الرصيفة (1).

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب قد نشرت على موقعها الالكتروني جداول المرشحين الأولية لانتخابات مجالس إدارة غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية 2022، بالإضافة الى نموذج طلب اعتراض على جداول المرشحين الأولية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Diabetes_share

استشاري غدد يشرح ظواهر لمرض السكري تستدعي زيارة الطبيب

WhatsApp Image 2022-11-14 at 4.13.48 PM

أبو السمن يبحث المتطلبات والإجراءات الخاصة بمديريات الأشغال

315625951_439092145063463_8794386687962715516_n

تدشين أسطول النقل للإرشاد الزراعي

OfficialHM

الملك يستقبل الدغمي ويشيد بجهود مجلس النواب في "عاديته الأولى"

39829_1_1598608633

اغلاق 57 منشأة غذائية في الزرقاء منذ بداية العام

1120227194912628000664

المركزي: طرح الإصدار 15 من أذونات الخزينة بقيمة 150 مليون دينار

أخبار متعلقة
WhatsApp Image 2022-10-29 at 11.58.06 AM

المعايطة يتابع سير العملية الانتخابية للغرف الصناعية ميدانيا

1666098713795

الشواربة: الحفاظ على مظهر عمّان العام مسؤولية مشتركة

20220914074335

صُلح عمَّان تستمع لخبير بناء في قضية إنهيار بناية في اللويبدة

0L5A1068

وفاة وإصابة بحادث تصادم مركبتين على طريق معان

05fa06ff-إحدى-الدوريات-الخارجية-أرشيفية

ضبط باص محملا بـ43 راكبا على شارع الأردن

whatsapp_image_2022-10-15_at_3.07.56_pm

المستقلة للانتخاب تلتقي المجتمع المحلي في الزرقاء