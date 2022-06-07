الثلاثاء 07-06-2022
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الثلاثاء، 07-06-2022 06:18 ص

انتهاء فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالتعرفة المدعومة اليوم

فاتورة 4


الوكيل الإخباري - تنتهي، الثلاثاء، فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالتعرفة الكهربائية المدعومة ممن صدرت لهم فاتورة كهرباء على التعرفة غير المدعومة، وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم نتيجة عدم تسجيلهم على المنصة، وفقا لوزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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وكان وزير الطاقة، صالح الخرابشة، قد قال سابقا في بيان صادر عن الوزارة، "يمكن للذين لم يسجلوا للدعم، وصدرت فواتيرهم مراجعة أقرب مكتب لخدمة المشتركين التابع لشركة توزيع الكهرباء التي تزوده بالخدمة لإلغاء الفاتورة، وإصدار فاتورة جديدة مدعومة".


وكان الخرابشة قد أعلن في وقت سابق، إتاحة المجال لإلغاء الفواتير غير المدعومة، وإصدار فاتورة جديدة حسب التعرفة المدعومة بعد التسجيل على المنصة ولغاية أيار/ مايو الماضي.


يذكر أن عدد الاشتراكات المنزلية بلغت حوالي مليون و950 ألف سجل منها مليون و13 ألفا.


وبدأ تطبيق التعرفة الكهربائية الجديدة المدعومة مطلع نيسان/ أبريل الماضي.


 




 

 


 

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