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الخميس، 02-09-2021 11:22 ص

انتهاء فترة توفيق أوضاع العمالة المخالفة

وزارة عمل 2


الوكيل الإخباري - أكدت وزارة العمل أن فترة توفيق الأوضاع للعمالة غير الأردنية المخالفة التي حددها مجلس الوزراء تنتهي اليوم ولا تمديد لهذه الفترة.

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وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، إن أصحاب العمل الذين تقدموا بطلبات لقوننة أوضاع العمالة المخالفة لديهم وحصلوا على موافقة الوزارة وتم إرسال أرقام الدفع الإلكتروني لهم يتوجب عليهم الإسراع بدفع قيمة الرسوم المطلوبة منهم قبل نهاية اليوم ليسمح لهم باستكمال هذه المعاملات بعد انتهاء فترة القوننة وبخلاف ذلك لن يتمكنوا من الاستفادة من الإعفاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء.


وأوضح في حديثه لإذاعة الأمن، أنه سيتم إلغاء جميع أوامر الدفع الإلكتروني الصادرة صباح الثالث من أيلول الحالي، مشيرا إلى أن حوالي 90 ألف عامل قاموا بتصويب أوضاعهم حتى مساء الثلاثاء.


وفي ذات السياق، قال الزيود إن فرق التفتيش في وزارة العمل بالتعاون مع مديرية الأمن العام ستبدأ جولات تفتيشية على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية في العاصمة والمحافظات لضبط أي عمالة مخالفة حيث سيصار إلى إصدار قرارات بتسفيرهم وإبعادهم خارج أراضي المملكة.


 




 

 


 

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