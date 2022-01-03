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الإثنين، 03-01-2022 10:30 ص

انتهاء مهلة الفصل باعتراضات جداول الناخبين

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الوكيل الإخباري - تنتهي اليوم الاثنين، المهلة القانونية المحددة بعشرة أيام للفصل في الاعتراضات الشخصية والاعتراضات على "الغير" على جداول الناخبين الأولية، في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات ومجلس أمانة عمّان، ليبدأ عرضها لمدة 3 أيام يوم غد الثلاثاء.

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وتنشر كل من الهيئة المستقلة للانتخاب نتائج الفصل في الاعتراضات على "الغير" من خلال رؤساء الانتخاب، ودائرة الأحوال المدنية والجوازات الاعتراضات الشخصية من خلال مكاتبها في المملكة، وتنتهي فترة عرضها يوم الخميس من نهاية الاسبوع لتبدأ يوم الجمعة مرحلة الطعون لمدة 3 أيام أيضا.


وأنهت الهيئة المستقلة الفصل في طلبات الاعتراضات على "الغير" حيث قبلت مما مجموعه 1353 طلبا إجماليا، 303 طلبات اعتراض ورفضت 1050 طلب اعتراض، أما بالنسبة لدائرة الأحوال المدنية والجوازات فقد قبلت مما مجموعه 8777 طلبا ورفضت 155، وما تزال 3025 قيد النظر، من المتوقع ان يصار إلى الإعلان عنها بشكل نهائي اليوم.(الغد)


 




 

 


 

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