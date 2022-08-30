انتهاء مهلة تقديم طلبات القبول الموحد اليوم

الوكيل الإخباري - تغلق وحدة تنسيق القبول الموحد الالكتروني باب استقبال الطلبات الساعة 12 ليلاً اليوم الثلاثاء 30 آب/ أغسطس 2022 عبر موقعها الالكتروني، وستوقف استقبال أي طلب التحاق من قبل خريجي الثانوية العامة للعام الحالي والاعوام السابقة والثانوية العامة العربية وحاملي الثانوية العامة الأجنبية.

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وستقوم الوحدة وابتداء من صباح غد بمتابعة الطلبات المقدمة وإبلاغ الطلبة بالاوراق الناقصة في حال لم يتم استكمال طلباتهم بسبب عدم وجودها، وسيتم استبعاد الطلبات التي لا تنطبق وشروط الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية من خلال الوحدة.



وسيتم توزيع الطلبة وفقا لرغباتهم ومعدلاتهم والتنافس حسب المعدلات الاعلى.

وبلغ عدد طلبات القبول الموحد الواردة عبر الموقع الإلكتروني للوحدة لغاية الآن أكثر من 72 ألفاً.



ووجه مدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب كل من تقدم بطلب وخزن خياراته سابقاً خلال الأيام الماضية سواءً دفع رسم تقديم الطلب أم لا للدخول والتعديل على خياراته بحيث يلغي أو يضيف أو يعدل في ترتيب الخيارات ثم يقوم بالتخزين مرة أخرى، مؤكدا على كل من قدم طلب ولم يقم بدفع رسوم الطلب سرعة الدفع من خلال إحدى قنوات الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم وبخلاف ذلك سيتم استبعاد الطلب من عملية المنافسة.



وتوقع الخطيب الإعلان عن نتائج القبول الموحد الاسبوع الاول من تشرين الاول المقبل، قبل بدء العام الجامعي 2022/ 2023.





