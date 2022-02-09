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الأربعاء، 09-02-2022 06:12 ص

انتهاء موعد الترشح للإنتخابات المحلية الأربعاء

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الوكيل الإخباري - انتهى موعد الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان اليوم الأربعاء، بعد أن حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أيام 7 و8 و9 من شهر شباط/ فبراير الحالي موعدا للترشح، في الوقت الذي تقدم فيه 4213 مترشحا ومترشحة بطلبات ترشّح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان وذلك حتى الثلاثاء.

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وبدأت الهيئة المستقلة للانتخاب بدراسة وتدقيق طلبات الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان بعد أن بدأت باستلام طلبات الترشح من رؤساء الانتخاب.


مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، قرر اعتبار يوم الثلاثاء 22 آذار/مارس 2022 موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.


وبحسب التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان لسنة 2021، فإن مجلس المفوضين يفصل بطلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلب الترشح.


وتبلغ لجنة الانتخاب طالب الترشح أو وكيله بقرار مجلس المفوضين كتابيا بقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب في حالة الرفض على العنوان الذي حدده المرشح للتبليغ، ويكون قرار مجلس المفوضين محلا للطعن أمام محاكم البداية في حال رغب المرفوضة طلباتهم بالاعتراض.


تقدم 4213 مترشحا ومترشحة بطلبات ترشّح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان وذلك حتى يوم الثلاثاء، وفق بيانات الهيئة المستقلة للانتخاب.


وشكل الذكور المترشحون نسبة 83.24%، بعد تقدم 3506 أشخاص بطلباتهم، مقابل 706 مترشحات.


 




 

 


 

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