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الثلاثاء، 08-02-2022 06:16 ص

انتهاء موعد الترشح للانتخابات المحلية الأربعاء

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الوكيل الإخباري - ينتهي موعد الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان الأربعاء، بعد أن حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب أيام 7/8/9 من شهر شباط/ فبراير الحالي موعدا للترشح.

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وباشرت الهيئة المستقلة للانتخاب دراسة وتدقيق طلبات الترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان بعد أن بدأت باستلام طلبات الترشح من رؤساء الانتخاب.


قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اعتبار يوم الثلاثاء الموافق 22 آذار 2022 موعدا للاقتراع والفرز لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان.


وتقدّم 3195 مترشحا ومترشحة بطلبات ترشّحهم لانتخابات مجالس المحافظات و لمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان في اليوم الأول للترشح (الاثنين)، حسب الهيئة المستقلة للانتخاب.


وافتتحت مراكز تسجيل المرشحين في الموعد المحدد، الساعة (8:30) صباح الاثنين في جميع مراكز التسجيل.


حسب الهيئة المستقلة للانتخاب سيتم تدقيق طلبات التر

شح تمهيدا لرفعها لمجلس المفوضين للبت فيها وفقا لأحكام القانون.


وبحسب التعليمات التنفيذية الخاصة بالترشح لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان لسنة 2021، فإن مجلس المفوضين يفصل بطلب الترشح بالقبول أو الرفض خلال 7 أيام من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة تقديم طلب الترشح.


علماً أن لجنة الانتخاب تبلغ طالب الترشح أو وكيله بقرار مجلس المفوضين كتابيا بقبول الطلب أو رفضه مع بيان الأسباب في حالة الرفض على العنوان الذي حدده المرشح للتبليغ، ويكون قرار مجلس المفوضين محلا للطعن أمام محاكم البداية في حال رغب المرفوضة طلباتهم بالاعتراض.


 




 

 


 

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