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السبت، 31-10-2020 07:24 م

انتهاء موعد انسحاب المترشحين للانتخابات النيابية

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الوكيل الاخباري - أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب، عن انتهاء موعد تقديم طلبات الانسحاب للمترشحين للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر، مساء اليوم السبت.
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وقالت الهيئة في تصريح صفحي، إن عدد المترشحين المنسحبين في جميع الدوائر الانتخابية بلغ 34 مترشحاً، فيما بلغ عدد القوائم النهائية المترشحة بعد تسجيل الانسحابات 294 قائمة، وعدد المترشحين داخل هذه القوائم 1674 مترشحاً، منهم 1314 ذكور، و360 إناث.

ووفقاً للمادة (17) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله، فإنه يجوز لأي مرشح في دائرة انتخابية أن يسحب ترشحه بتقديم طلب خطي إلى رئيس الانتخاب في تلك الدائرة ويشترط تقديم طلب الانسحاب قبل عشرة أيام من اليوم المحدد للاقتراع، وعلى الهيئة أن تعلن عن سحب اسم أي مرشح في الدائرة الانتخابية على موقعها الإلكتروني وفي صحيفتين محليتين يوميتين وأي وسيلة أخرى يراها المجلس مناسبة.

ويذكر أن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قد حدد يوم العاشر من الشهر الحالي موعدًا للاقتراع للانتخابات النيابية العامة للمجلس التاسع عشر.


 




 

 


 

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