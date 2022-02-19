انتهاء موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية اليوم

الوكيل الإخباري - ينتهي موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية اليوم السبت الساعة (12) ليلا .



وكان مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الاعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب قال " أذكر جميع الطلبة والطالبات خريجي الثانوية العامة للدورة التكميلية 2021 / 2022 بأن آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية هو تمام الساعة (12) مساء اليوم السبت الموافق 19 / 2 / 2022 ولن يكون هناك تمديد لعملية التقديم نهائياً."

اضافة اعلان



وأضاف " نتمنى من الطلبة الذين قاموا بتقديم الطلبات ولم يقوموا بتسديد رسم طلب الالتحاق سرعة التسديد من خلال قنوات الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم قبل الساعة العاشرة صباح يوم الأحد القادم الموافق 20 / 2/ 2022 وبخلاف ذلك سيتم إلغاء الطلب واستبعاده من عملية المنافسة".