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السبت، 19-02-2022 10:01 ص

انتهاء موعد تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الرسمية اليوم

التعليم العالي٢


الوكيل الإخباري - ينتهي موعد  تقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية اليوم السبت الساعة (12) ليلا .

وكان مدير وحدة تنسيق القبول الموحد والناطق الاعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب قال " أذكر جميع الطلبة والطالبات خريجي الثانوية العامة للدورة التكميلية 2021 / 2022 بأن آخر موعد لتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات الأردنية الرسمية هو تمام الساعة (12) مساء اليوم السبت الموافق 19 / 2 / 2022 ولن يكون هناك تمديد لعملية التقديم نهائياً."

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وأضاف " نتمنى من الطلبة الذين قاموا بتقديم الطلبات ولم يقوموا بتسديد رسم طلب الالتحاق سرعة التسديد من خلال قنوات الدفع الإلكتروني إي-فواتيركم قبل الساعة العاشرة صباح يوم الأحد القادم الموافق 20 / 2/ 2022 وبخلاف ذلك سيتم إلغاء الطلب واستبعاده من عملية المنافسة".


 




 

 


 

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