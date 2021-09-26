انتهاك حقوق الإنسان يشعل تويتر في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #انتهاكات_حقوق_الانسان عبر منصة تويتر إثر حملة مركز حماية وحرية الصحفيين للتعريف والدفاع عن حقوق الإنسان في الأردن.

اضافة اعلان



وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" عدة قضايا تم تسليط الضوء عليها قد تم سلب الحقوق فيها.

ودعوا إلى الاهتمام بضمان حقوق الإنسان في المملكة منوهين أن أهمها هو حق التعبير .

وكانت قد أطلقت الحملة يوم أمس السبت وشارك بها عدد كبير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وهل الفاسد يحاسب نفسه

هذا اللي طلعتم فيه.. بعد ما اغتالوا الوطن.. واغتالوا الشعب... واغتالوا الحريات... واغتالوا الحقوق... واغتالوا الامه

عظم الله اجرك يا وطني #معا_للتغيير #حقوق_مش_مكارم #انتهاكات_حقوق_الانسان احنا نستنى من الفاسدين يحلو مشكلة الفساد والاستبداد!وهل الفاسد يحاسب نفسههذا اللي طلعتم فيه.. بعد ما اغتالوا الوطن.. واغتالوا الشعب... واغتالوا الحريات... واغتالوا الحقوق... واغتالوا الامهعظم الله اجرك يا وطني #بدنا_ثوره September 26, 2021



ليس لكثرة الأشرار فيه بل لصمت

الأخيار عما يفعله الأشرار فيه.#معا_للتغيير #انتهاكات_حقوق_الانسان العالم مكان خطر جدًا للعيش فيه،ليس لكثرة الأشرار فيه بل لصمتالأخيار عما يفعله الأشرار فيه. #حقوق_مش_مكارم September 26, 2021



صدقوا الكذاب و كذبوا الصادق...

حاربوا الإصلاح و دعموا الفساد...

هاجموا الفضيلة و شجعوا الرذيلة... #انتهاكات_حقوق_الانسان قلبوا الحق باطل و الباطل حق...صدقوا الكذاب و كذبوا الصادق...حاربوا الإصلاح و دعموا الفساد...هاجموا الفضيلة و شجعوا الرذيلة... #معا_للتغيير September 26, 2021

للأسف الأردن ينحدر في كل المجالات وعلى رأسها حرية التعبير وحقوق الإنسان #انتهاكات_حقوق_الإنسان September 26, 2021

عمري ما توقعت اشارك بهاشتاغ #معا_للتغيير #انتهاكات_حقوق_الانسان وانا السحيجة الاولى.لكن مجبرة ان اعترف انني أخطأت وتوقعت ان بلدي خالي من الظلم الى ان شعرت به وظلمت وكان درس مرتب.ثم راجعت تغريداتي وكم ظلمت غيري بها ودوري الان ان اقف مع كل شخص يقول رأيه حتى لو لا اتفق معه #بس_بقول September 25, 2021

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة