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الأحد، 26-09-2021 03:54 م

انتهاك حقوق الإنسان يشعل تويتر في المملكة

الاردن اولا


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #انتهاكات_حقوق_الانسان عبر منصة تويتر إثر حملة مركز حماية وحرية الصحفيين للتعريف والدفاع عن حقوق الإنسان في الأردن.

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وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" عدة قضايا تم تسليط الضوء عليها قد تم سلب الحقوق فيها.

 

ودعوا إلى الاهتمام بضمان حقوق الإنسان في المملكة منوهين أن أهمها هو حق التعبير .

وكانت قد أطلقت الحملة يوم أمس السبت وشارك بها عدد كبير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 


 

 

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