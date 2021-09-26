انتهاك حقوق الإنسان يشعل تويتر في المملكة

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - تصدر وسم #انتهاكات_حقوق_الانسان عبر منصة تويتر إثر حملة مركز حماية وحرية الصحفيين للتعريف والدفاع عن حقوق الإنسان في الأردن.
وتداول النشطاء بحسب رصد " الوكيل الإخباري" عدة قضايا تم تسليط الضوء عليها قد تم سلب الحقوق فيها.
ودعوا إلى الاهتمام بضمان حقوق الإنسان في المملكة منوهين أن أهمها هو حق التعبير .
وكانت قد أطلقت الحملة يوم أمس السبت وشارك بها عدد كبير من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
احنا نستنى من الفاسدين يحلو مشكلة الفساد والاستبداد!— ياسر العوران yaser aloran (@yaloran) September 26, 2021
وهل الفاسد يحاسب نفسه
هذا اللي طلعتم فيه.. بعد ما اغتالوا الوطن.. واغتالوا الشعب... واغتالوا الحريات... واغتالوا الحقوق... واغتالوا الامه
عظم الله اجرك يا وطني#بدنا_ثوره#معا_للتغيير#حقوق_مش_مكارم#انتهاكات_حقوق_الانسان
العالم مكان خطر جدًا للعيش فيه،— Tareq Aburroub (@Tareq_Aburrob) September 26, 2021
ليس لكثرة الأشرار فيه بل لصمت
الأخيار عما يفعله الأشرار فيه.#حقوق_مش_مكارم #معا_للتغيير #انتهاكات_حقوق_الانسان
قلبوا الحق باطل و الباطل حق...— Dua Khaled/MK 🇯🇴 (@dua_kal) September 26, 2021
صدقوا الكذاب و كذبوا الصادق...
حاربوا الإصلاح و دعموا الفساد...
هاجموا الفضيلة و شجعوا الرذيلة...#معا_للتغيير#انتهاكات_حقوق_الانسان
حماية حقوق الإنسان مسؤولية الدولة وواجبها ,وهي من تتحمل مسؤولية التقصير في صونها .#معا_للتغيير#حقوق_مش_مكارم #انتهاكات_حقوق_الانسان— Nezar Amire (@amire_nezar) September 26, 2021
للأسف الأردن ينحدر في كل المجالات وعلى رأسها حرية التعبير وحقوق الإنسان #انتهاكات_حقوق_الإنسان— النَّشْمي (@Nashmi_jo7) September 26, 2021
المادة (15) من الدستور تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير، وحرية الصحافة والطباعة والنشر.#معا_للتغيير#حقوق_مش_مكارم#انتهاكات_حقوق_الانسان— alomary (@MD_mssad) September 26, 2021
عمري ما توقعت اشارك بهاشتاغ #معا_للتغيير #انتهاكات_حقوق_الانسان وانا السحيجة الاولى.لكن مجبرة ان اعترف انني أخطأت وتوقعت ان بلدي خالي من الظلم الى ان شعرت به وظلمت وكان درس مرتب.ثم راجعت تغريداتي وكم ظلمت غيري بها ودوري الان ان اقف مع كل شخص يقول رأيه حتى لو لا اتفق معه #بس_بقول— ديما علم فراج (@Deema22) September 25, 2021
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