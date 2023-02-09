الخميس 09-02-2023
الوكيل الاخباري

السفارة التركية في عمّان تثمن وصول المساعدات الأردنية إلى تركيا

الشمالي: طرح عطاء المدنية الاقتصادية بين الأردن والعراق العام الحالي

أردوغان: سنتعافى من آثار الزلزال في وقت قصير

انجرافات في مقبرة إربد القديمة - صور وفيديو

المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 72% والسدود إلى 113.5 مليون م3

السعايدة: سحوبات الكاز وصلت الى 4 ملايين لتر خلال المنخفض

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

معهد الزلازل التركي: هزة ارتدادية بقوة 4.2 في كهرمان ماراش

مصفاة البترول: تعبئة 453 ألف اسطوانة غاز خلال يومين

الاحتلال يعتزم إجراء تدريب يحاكي اقتحام الأقصى

الخميس، 09-02-2023 12:21 م

انجرافات في مقبرة إربد القديمة - صور وفيديو

WhatsApp Image 2023-02-09 at 12.16.18 PM


الوكيل الإخباري - تعرضت 4-5 قبور في مقبرة إربد القديمة الواقعة على تل إربد للانجراف إثر انزلاق التربة بسبب الهطول الغزير للأمطار خلال المنخفض الأخير، وفق شهود عيان.

وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن انجراف التربة أدى إلى تكسر العديد من القبور وظهور الأكفان بشكل واضح، داعين الجهات المعنية إلى صيانتها وإعادة دفنها.

بدوره أكد مصدر في بلدية إربد الكبرى إنه تم تشكيل لجنة من قبل محافظ إربد ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية للوقوف على أسباب الحادثة والتأكد من عدم وقوعها بسبب محاولات نبش أو تدخل بشري.

وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن البلدية ستعمل على صيانة القبور وإعادة رفات الموتى إلى القبور حفاظا على حرمتهم مع اتخاذ كافة الإجراءات لمنع تكرار هذه الحوادث مستقبلا.

وأضاف أن المقبرة مغلقة منذ سنوات عديدة ولا يتم الدفن فيها نظرا لوصولها إلى كامل طاقتها الاستيعابية.

اضافة اعلان

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
WhatsApp Image 2023-02-09 at 12.23.33 PM

النجار: 20 مليون دولار منحة أمريكية لخفض فاقد المياه

تر١

السفارة التركية في عمّان تثمن وصول المساعدات الأردنية إلى تركيا

22023911115861850148

الشمالي: طرح عطاء المدنية الاقتصادية بين الأردن والعراق العام الحالي

220235131016454141952

المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 72% والسدود إلى 113.5 مليون م3

ما_أسباب_برودة_الأطراف

الصحة تنشر اجراءات للتعامل مع لسعة البرد

22023295920518642977

مصفاة البترول: تعبئة 453 ألف اسطوانة غاز خلال يومين

أخبار متعلقة
1202327131235335124752

إنقاذ 4 أشخاص كانوا محاصرين داخل منزل بأرض زراعية في الرمثا

2019_8_23_7_18_9_368

عكورة المياه توقف الضخ من محطتي حريما وقويلبة في إربد

320155_54_1621624974

مياه اليرموك توضح حول أدوار المياه في محافظات الشمال خلال المنخفض

CPA_01.3911de42

جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي

AltOtGK9XE8wsSoEBVd9stkiBVXKg9Hw0qWANbY7

فصل الكهرباء عن بعض مناطق الشمال الأحد - أسماء

مدفأة كاز- (أرشيفية)

وفاة شاب إثر حروق بليغة أثناء تعبئة كاز مدفأة في إربد