انخفاض أسعار أصناف خضار في إربد

الوكيل الإخباري - سجلت أسعار بعض أصناف الخضار في محافظة إربد، اليوم الأربعاء، انخفاضا ملحوظا في أسعار الجملة والتجزئة.

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وقال رئيس فرع نقابة تجار ومصدري الخضار في اربد، المهندس محمد قنديل، إن أسعار البندورة الأرضية والمعلقة تراوحت أسعارها بالجملة بين 50 و 60 قرشا للكيلو غرام، فيما انخفضت الزهرة إلى 20 قرشا، والبصل 35 قرشا، والبطاطا 30 قرشا والكوسا 25 قرشا للكيلو غرام، بينما بقيت أسعار الباذنجان والفلفل بأنواعه مرتفعة، إذ وصل سعر كيلو غرام الفلفل 125 قرشا والباذنجان "الكلاسيك" 100 قرش.



وتوقع قنديل أن يستمر انخفاض الأسعار بشكل لافت خلال الأيام المقبلة مع زيادة الكميات المعروضة والموردة إلى سوق اربد المركزي، مشيرا إلى أن كميات الخضار والفواكه التي دخلت السوق اليوم وصلت إلى 773 طنا.



من جانبه، لفت مدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين في محافظة إربد، عبدالحليم الجمرة، إلى أن الجولات الصباحية والمسائية التي تقوم بها فرق التفتيش على الأسواق أظهرت التزاما واضحا بالسقوف السعرية التي حددتها وزارة الصناعة والتجار من قبل أغلبية التجار، خصوصا أسعار الخضار.



وأشار إلى أنه خلال أول أربع أيام من شهر رمضان المبارك تم تسجيل مخالفات محدودة، تتصل أغلبها بعدم وضع لائحة الأسعار بشكل ظاهر، وعدد قليل يتعلق بعدم الالتزام بالسقوف السعرية المحددة لبعض الأصناف، مؤكدا أن فرق التفتيش والجولات التي يقوم بها موظفو المديرية بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى ذات العلاقة تركز على الإرشاد والتوجيه والتوعوية.