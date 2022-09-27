الثلاثاء 27-09-2022
الوكيل الاخباري

مدير الصحة العالمية: أتلقى الكثير من رسائل التهديد

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

انخفاض أسعار البندورة في السوق المركزي

الإمارات تعلن تخفيف عدد من قيود كورونا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

ناسا تعلن عن لحظة اصطدام المركبة الفضائية بكويكب بقصد تحويل مساره - فيديو

مجلس الأعيان يناقش 3 مشاريع قوانين وردت إليه من النواب

انخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم

وفيات الثلاثاء 27-9-2022

الامن العام : وفاة مواطنة اثر سقوطها من الطابق الرابع في عمّان

الثلاثاء، 27-09-2022 07:25 ص

انخفاض أسعار البندورة في السوق المركزي

0L5A1045


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 2874.782 طن، توزعت على 1617.787 طن خضار،1034.379 طن فواكه، و 222.619 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1340.874 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 25 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 40 قرش، بطاطا من 30 إلى 58 قرش، بندورة من 8 إلى 15 قرش، خيار من 25 إلى 40 قرش، الليمون من 70 إلى 100.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الأمن العام

الامن العام : وفاة مواطنة اثر سقوطها من الطابق الرابع في عمّان

1020212203950418705077

إعلان قبول الطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأجنبية الخميس

w

المفرق: مواطنون يشكون نقص المياه لتكسر أحد الخطوط بالدندنية

1120192151537764501654

السفارة الأردنية بواشنطن تحذّر الأردنيين

wwwwwww

محاضرة حول المخدرات وخطرها على المجتمع بالكرك

wwwww

رئيس الديوان الملكي ينقل تعازي الملك لآل الرفاعي

أخبار متعلقة
0L5A5734

أسعار الخضار في السوق المركزي الأحد

0L5A5725

أسعار الخضار في السوق المركزي السبت

خضار2

انخفاض أسعار الليمون 10 قروش

0L5A5727

ارتفاع كيلو الخيار إلى 45 قرشا في السوق المركزي

0L5A5725

تعرف على أسعار الخضار محلياً

0L5A5727

أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس