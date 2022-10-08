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السبت، 08-10-2022 07:38 ص

انخفاض أسعار البندورة محلياً اليوم السبت

بندورة


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت  4362.855 طن، توزعت على 2427.102 طن خضار،167.266 طن فواكه، و 260.488 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 2945.077 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 35 إلى 58 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 25 إلى 45 قرش، الليمون من 60 إلى 100.

وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت:



 




 

 


 

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