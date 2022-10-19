انخفاض أسعار البندورة محلياً اليوم

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاربعاء 3062.461 طن، توزعت على 1872.030 طن خضار،950.881 طن فواكه، و 233.551 طن ورقيات.



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1076.524 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 40 قرش، بطاطا من 40 إلى 70 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 30 إلى 50 قرش، الليمون من 60 إلى 80.



وتاليا أسعار الجملة ليوم الاربعاء:

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