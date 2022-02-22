الثلاثاء 22-02-2022
الوكيل الاخباري

الشارع الأردني يودع ٣ من شبابه المغتربين بحوادث منفصلة

نقابة الألبسة: افتتاح معرض 'جو فاشن' الخميس المقبل

هيئة الاتصالات تحذر من خاصية تحديد الموقع الجغرافي

أسعار الذهب محليا

تحديد موعد وصول جثمان الشاب الابراهيم إلى الأردن

مصر تعدل الناتج الإجمالي بالرفع إلى 4.8 تريليون جنيه

التعليم العالي تدعو الناجحين بالتوجيهي الاطلاع على معدلات القبول - رابط

لبنان يسجل ارتفاعا ملحوظا بأسعار الوقود

الأردنيون يودعون سعد ذابح ويستقبلون سعد ابلع

أزمة الطاقة في أوروبا.. تحركات جديدة لتأمين الغاز الطبيعي

الثلاثاء، 22-02-2022 09:16 ص

انخفاض أسعار الخضار بالسوق المركزي اليوم

خضار٥


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الثلاثاء 3015.107 طن، توزعت على 1769.979 طن خضار، 1001.480 طن فواكه، و243.648 طن ورقيات.

اضافة اعلان


كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 252.895 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 35 قرش، بصل ناشف من 20 إلى 35 قرش، بطاطا من 25 إلى 35 قرش، بندورة من 12 إلى 25 قرش، خيار من 20 إلى 50 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الثلاثاء:

 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
41b2789d-e160-4b92-b9b2-9627c72c07c5

الشارع الأردني يودع ٣ من شبابه المغتربين بحوادث منفصلة

فاشن

نقابة الألبسة: افتتاح معرض 'جو فاشن' الخميس المقبل

تحديد

هيئة الاتصالات تحذر من خاصية تحديد الموقع الجغرافي

main_image6213a37cccb9c

تحديد موعد وصول جثمان الشاب الابراهيم إلى الأردن

التعليم العالي٢

التعليم العالي تدعو الناجحين بالتوجيهي الاطلاع على معدلات القبول - رابط

M63A2096

الأردنيون يودعون سعد ذابح ويستقبلون سعد ابلع

أخبار متعلقة
خضار

استقرار أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم

باذنجان

ارتفاع سعر الباذنجان في السوق المركزي اليوم

بطاطا

ارتفاع سعر الخيار والبطاطا في السوق المركزي اليوم

خضار ٢

ارتفاع سعر البندورة والخيار في السوق المركزي اليوم

خضار

انخفاض أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم - تفاصيل

خضتر

أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم - تفاصيل