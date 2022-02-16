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الأربعاء، 16-02-2022 10:39 ص

انخفاض أسعار الخضار في السوق المركزي اليوم - تفاصيل

خضار


الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الأربعاء 2824.087 طن، توزعت على 1680.267 طن خضار، 928.166 طن فواكه، و215.654 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 291.012 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 25 إلى 50 قرش، بصل ناشف من 25 إلى 65 قرش، بطاطا من 30 إلى 45 قرش، بندورة من 10 إلى 25 قرش، خيار من 30 إلى 50 قرش.


وتاليا أسعار الجملة ليوم الأربعاء:



 




 

 


 

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