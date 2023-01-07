السبت 07-01-2023
الوكيل الاخباري

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السبت، 07-01-2023 07:49 ص

انخفاض أسعار الخيار والبندورة اليوم

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الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت 4922.507 طن، توزعت على 2771.555 طن خضار،1814.977 طن فواكه، و 335.976 طن ورقيات.

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كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 593.724 طن خضار وفواكه.


وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 7 إلى 15 قرش، بصل ناشف من 35 إلى 60 قرش، بطاطا من 30 إلى 40 قرش، بندورة من 7 إلى 15 قرش، خيار من 20 إلى 30 قرش، الليمون من 50 إلى 70 ، زهرة من 20 إلى 30 قرشاً.
وتاليا أسعار الجملة ليوم السبت :



 




 

 


 

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