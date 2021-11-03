انخفاض أسعار الشحن البحري لن يؤثر على أسعار الملابس في الأسواق

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - نوه نقيب تجار الأحذية والألبسة سلطان علان أن الانخفاض الملموس على أجور الشحن البحري لن يؤثر على أسعار الألبسة المتواجدة حاليا بالأسواق المحلية.

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وأضاف علان اليوم الاربعاء لـ " الوكيل الإخباري" أنه إذا استمر الانخفاض على أسعار الشحن البحري حينها ستنخفض أسعار الألبسة الشتوية في الأسواق، مشيرا إلى أن الألبسة الحالية في الأسواق تم شحنها بالوقت الذي كانت فيه ترتفع أسعار الشحن القادمة من الصين.



وكان نائب رئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب أكد على وجود انخفاض ملموس على أجور الشحن البحري للبضائع والسلع القادمة للمملكة من الصين ودول الشرق الأقصى.



