انخفاض أسعار الليمون 20 قرشاً في الأسواق المحلية

الوكيل الإخباري - بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم الاثنين 3058.170 طن، توزعت على 1725.168 طن خضار،1069.483 طن فواكه، و 263.519 طن ورقيات.

اضافة اعلان



كما بلغت الكميات الواردة إلى ساحة الصادرات 1114.568 طن خضار وفواكه.



وحددت نشرة السوق المركزي قائمة بأسعار الأصناف حسب أدنى وأعلى سعر للكيلو الواحد، بحسب رصد "الوكيل الإخباري"، على النحو التالي، باذنجان أسود عجمي من 15 إلى 30 قرش، بصل ناشف من 30 إلى 45 قرش، بطاطا من 25 إلى 65 قرش، بندورة من 8 إلى 20 قرش، خيار من 30 إلى 50 قرش، الليمون من 60 إلى 80.



وبينت النشرة انخفاض أسعار الليمون 20 قرشاً اليوم الإثنين مقارنة بأسعار أمس .



من جهته برر مدير سوق الخضار المركزي في أمانة عمان الكبرى كساب الشخانبة انخفاض أسعار الليمون بسبب بدء موسم إنتاج الحمضيات محلياً.



وأضاف الشخانبة اليوم الإثنين لـ "الوكيل الإخباري" أن ذروة إنتاج الليمون والحمضيات ستكون خلال شهر تقريباً منوهاً أن الأسعار ستنخفض حينها بناءً على الكميات الموردة للسوق وحجم الطلب عليها.



وتاليا أسعار الجملة اليوم الاثنين:







